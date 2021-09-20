Прем'єр Іспанії скасував поїздку на Генасамблею ООН через виверження вулкану на Канарах

Іспанський прем'єр відправиться на острів Ла Пальма, де сталося виверження вулкана Кумбре В'єха, щоб оглянути наслідки та спостерігати за їх ліквідацією.

Вчора Санчес пообіцяв, що мешканці постраждалих від виверження районів будуть в безпеці та заявив, що уряд прискорить надання допомоги тим, хто зазнав матеріальних чи інших збитків.

Водночас іспанський міністр туризму Реєс Марото заявила, що виверження вулкану не несе загрози туристам, ба більше вона запропонувала людям їхати на Канари, щоб поспостерігати за "чудовим шоу". Таку заяву вона зробила після того, як з острову евакували понад 5 тисяч людей, включно з сотнями туристів.

"Острів відкритий. Немає жодних обмежень на відвідування острову. Навпаки, ми хочемо, щоб туристи знали, що вони можуть поїхати на острів та насолодитися чимось незвичним, побачити це на власні очі", - сказала міністр.