На Канарах лава з вулкана, що прокинувся, дісталася до житлових будинків
На іспанському острові Ла Пальма сталося виверження вулкана Кумбре В'єха. Лава вулкана досягла житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Volcano Discovery.
Цивільна гвардія Іспанії оголосила, що від 5 до 10 тисяч людей евакуювали з муніципалітетів Ель-Пасо, Лос-Льянос де Арідане, Фуенкаліенте і Тазакорте, оскільки потоки лави почали спускатися по схилу.
У муніципалітеті Ель-Пасо лава вже почала руйнувати деякі житлові будинки.
Крім того, потоки лави вже перетнули шосе Таканде, зробивши проїзд автомобілів неможливим.
Аеропорт Ла-Пальма також був закритий в перші години після виверження, оскільки шлейфи попелу зменшували видимість, але пізніше відновив свою роботу.
Головне управління з безпеки та надзвичайних ситуацій уряду Канарських островів активувало надзвичайну ситуацію другого (червоного) рівня.
Раніше повідомлялося, що рятувальникам довелося почати евакуацію людей з обмеженою рухливістю з району виверження.