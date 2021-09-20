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На Канарах лава з вулкана, що прокинувся, дісталася до житлових будинків

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Іспанія, Понеділок 20 вересня 2021 09:46
На Канарах лава з вулкана, що прокинувся, дісталася до житлових будинків Фото: на Канарах лава з вулкана, що прокинувся, дісталася до житлових будинків (twitter.com/IlkhaAgency)
Автор: Валерія Поліщук

На іспанському острові Ла Пальма сталося виверження вулкана Кумбре В'єха. Лава вулкана досягла житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Volcano Discovery.

Цивільна гвардія Іспанії оголосила, що від 5 до 10 тисяч людей евакуювали з муніципалітетів Ель-Пасо, Лос-Льянос де Арідане, Фуенкаліенте і Тазакорте, оскільки потоки лави почали спускатися по схилу.

У муніципалітеті Ель-Пасо лава вже почала руйнувати деякі житлові будинки.

Крім того, потоки лави вже перетнули шосе Таканде, зробивши проїзд автомобілів неможливим.

Аеропорт Ла-Пальма також був закритий в перші години після виверження, оскільки шлейфи попелу зменшували видимість, але пізніше відновив свою роботу.

Головне управління з безпеки та надзвичайних ситуацій уряду Канарських островів активувало надзвичайну ситуацію другого (червоного) рівня.

Раніше повідомлялося, що рятувальникам довелося почати евакуацію людей з обмеженою рухливістю з району виверження.

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