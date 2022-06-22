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Ірландія заморозила російські активи на 1,7 млрд євро: що було заарештовано

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Дублін, Середа 22 червня 2022 00:12
Ірландія заморозила російські активи на 1,7 млрд євро: що було заарештовано Ірландія заарештувала російські активи на 1,7 млрд євро (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Ірландія заморозила активи на суму 1,72 млрд євро, які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irish Times.

Представник міністерства закордонних справ Ірландії заявив, що заявлена сума актуальна і заснована на даних, наданих йому Центральним банком. Левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах, також мова йде про арешт приватних літаків, яхт і меншою мірою - елітної нерухомості.

Центральний банк Ірландії розіслав ряду ділових організацій листи з нагадуванням їм про свою роль в нагляді за фінансовими санкціями і про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС.

Нагадаємо, що Сполучені Штати виграли судовий процес щодо арешту російської супер'яхти на Фіджі і в межах години взяли судно під свій контроль вартістю 300 мільйонів доларів.

Також раніше повідомлялося, що США наклали санкції на дві яхти, які пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним.

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