Прем'єр Індії вакцинувався від COVID-19
Індія почала другу фазу вакцинації населення від коронавірусу. Свою першу дозу вакцини отримав прем'єр-міністр Нарендра Моді.
Як повідомляється, Нарендра Моді вакцинувався в Індійському інституті медичних наук, що базується в Делі. Щеплення йому робили вакциною Covaxin, яку виробляє компанія Bharat Biotech.
"Прийняв свою першу дозу вакцини від COVID-19 в AIIMS ... Чудово те, як наші лікарі та вчені в короткі терміни попрацювали над посиленням глобальної боротьби з COVID-19", - написав прем'єр-міністр на своїй сторінці у Twitter.
Зазначається, що у рамках другої фази загальнонаціональної вакцинації щеплення в країні роблять людям із супутніми захворюваннями, старше 60 років, та особам, старше 45 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний з вакцинацією від коронавірусу. Тисячі людей стали учасниками тесту, думаючи що отримують щеплення від COVID-19. Препарат отримала лише половина випробовуваних, іншим ввели звичайний фізрозчин.