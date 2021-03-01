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Прем'єр Індії вакцинувався від COVID-19

Новость на русском → Нью-Делі, Понеділок 01 березня 2021 10:40
Прем'єр Індії вакцинувався від COVID-19 Фото: Нарендра Моді (twitter.com/narendramodi)
Автор: Андрій Козловський

Індія почала другу фазу вакцинації населення від коронавірусу. Свою першу дозу вакцини отримав прем'єр-міністр Нарендра Моді.

Про це повідомляє The Times of India

Як повідомляється, Нарендра Моді вакцинувався в Індійському інституті медичних наук, що базується в Делі. Щеплення йому робили вакциною Covaxin, яку виробляє компанія Bharat Biotech.

"Прийняв свою першу дозу вакцини від COVID-19 в AIIMS ... Чудово те, як наші лікарі та вчені в короткі терміни попрацювали над посиленням глобальної боротьби з COVID-19", - написав прем'єр-міністр на своїй сторінці у Twitter.

Зазначається, що у рамках другої фази загальнонаціональної вакцинації щеплення в країні роблять людям із супутніми захворюваннями, старше 60 років, та особам, старше 45 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний з вакцинацією від коронавірусу. Тисячі людей стали учасниками тесту, думаючи що отримують щеплення від COVID-19. Препарат отримала лише половина випробовуваних, іншим ввели звичайний фізрозчин.

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