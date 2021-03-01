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Премьер Индии вакцинировался от COVID-19

Новина українською → Нью-Дели, Понедельник 01 марта 2021 10:40
Премьер Индии вакцинировался от COVID-19 Фото: Нарендра Моди (twitter.com/narendramodi)
Автор: Андрей Козловский

Индия начала вторую фазу вакцинации населения от коронавируса. Свою первую дозу вакцины получил премьер-министр Нарендра Моди.

Об этом сообщает The Times of India

Как сообщается, Нарендра Моди вакцинировался в Индийском институте медицинских наук, который находится в Дели. Прививку ему делали вакциной Covaxin, которую производит компания Bharat Biotech.

"Принял свою первую дозу вакцины от COVID-19 в AIIMS ... Прекрасно то, как наши врачи и ученые в короткие сроки поработали над усилением глобальной борьбы с COVID-19", - написал премьер-министр на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в рамках второй фазы общенациональной вакцинации прививку в стране делают людям с сопутствующими заболеваниями, старше 60 лет, и лицам, старше 45 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в индийском городе Бхопал разгорелся скандал, связанный с вакцинацией от коронавируса. Тысячи людей стали участниками теста, думая что получают прививку от COVID-19. Препарат получила лишь половина испытуемых, другим ввели обычный физраствор.

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