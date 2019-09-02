Прем'єр Грузії сьогодні оголосить про відставку

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе сьогодні оголосить про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинські ЗМІ.

Повідомляється, що після полудня Бахтадзе проведе зустріч з журналістами, на якій очікується оголошення про його відставку. За даними грузинських ЗМІ, напередодні на засіданні парламентської більшості в офісі правлячої партії "Грузинська мрія" обговорювалися кадрові зміни в уряді. За словами лідера парламентської більшості Гії Вольського, перші коментарі Бахтадзе зробить вже сьогодні.

В той же час телекомпанія "Привели" стверджує, що Бахтадзе на посаді прем'єра змінить міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія.

Зазначимо, Гахарія замішаний у скандальному розгоні червневих протестів у Тбілісі, які спалахнули після виступу російських політиків в грузинському парламенті. У ході тривалих протестів учасники масових акцій серед іншого вимагали його відставки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у ході робочого візиту в Польщу зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. На переговорах лідери обох країн домовилися про взаємні візити.