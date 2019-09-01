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Президенти України та Грузії домовилися здійснити взаємні візити

Новини » Політика    01.09.2019 - 11:55
Президенти України та Грузії домовилися здійснити взаємні візити
Фото: Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі (president.gov.ua)

Зеленський зустрівся з Зурабішвілі в рамках робочого візиту до Польщі

Президент України Володимир Зеленський під час другого дня свого робочого візиту до Польщі зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це повідомили в офісі глави держави на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, в ході зустрічі президенти позитивно оцінили політичний діалог між Україною та Грузією, а також обговорили торговельно-економічну співпрацю в рамках співробітництва з європейськими інституціями. Також лідери держави приділили увагу питанню безпеки та оборони.

Зазначається, що Зеленський та Зурабішвілі домовилися здійснити взаємні візити на найвищому рівні найближчим часом.

Президенти України та Грузії домовилися здійснити взаємні візити

Нагадаємо, у суботу, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до Варшави зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Президенти разом взяли участь в урочистій церемонії, після чого розпочали переговори у форматі тет-а-тет.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави зазначив, що основним питанням зустрічі у Вашингтоні буде економічна співпраця між Україною та США. Також президенти можуть обговорити питання економіки, енергетики та безпеки.

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