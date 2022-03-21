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Прем'єр Фінляндії заявила про готовність прийняти більше українських біженців

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Гельсінкі, Понеділок 21 березня 2022 05:47
Прем'єр Фінляндії заявила про готовність прийняти більше українських біженців Фото: Фінляндія готова збільшити прийом українських біженців (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність прийняти більше українських біженців. Вона запевнила, що влада країни постарається забезпечити максимально нормальні умови проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.

"Ми готуємося прийняти більше людей (з України - ред.)", - цитує видання заяву Марін.

За її словами, до Фінляндії приїхало відносно невелике число українських біженців. Більшість громадян України, що біжать від війни, зупинилися в сусідніх країнах.

Глава уряду додала, що влада країни постарається забезпечити максимально нормальні умови для розміщення українських біженців. Вона також назвала важливим рішення ЄС про надання переселенцям права на роботу і можливість дітям відвідувати дитсадок або школу.

За даними міграційної служби Фінляндії за 18 березня, з початку російського вторгнення за міжнародним захистом в країні звернулися 7 916 українців.

Зазначимо, у Німеччині з початку війни Росії проти України зареєстрували понад 200 тисяч українських біженців.

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