Прем'єр Фінляндії заявила про готовність прийняти більше українських біженців
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність прийняти більше українських біженців. Вона запевнила, що влада країни постарається забезпечити максимально нормальні умови проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.
"Ми готуємося прийняти більше людей (з України - ред.)", - цитує видання заяву Марін.
За її словами, до Фінляндії приїхало відносно невелике число українських біженців. Більшість громадян України, що біжать від війни, зупинилися в сусідніх країнах.
Глава уряду додала, що влада країни постарається забезпечити максимально нормальні умови для розміщення українських біженців. Вона також назвала важливим рішення ЄС про надання переселенцям права на роботу і можливість дітям відвідувати дитсадок або школу.
За даними міграційної служби Фінляндії за 18 березня, з початку російського вторгнення за міжнародним захистом в країні звернулися 7 916 українців.
Зазначимо, у Німеччині з початку війни Росії проти України зареєстрували понад 200 тисяч українських біженців.
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