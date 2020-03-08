Премьер Чехии призвал Италию закрыть границу с Европой из-за коронавируса

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com-oberbank)

Большинство случаев заражения коронавирусом в Европе зафиксировано в Италии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал итальянское правительство запретить гражданам Италии выезжать в Европу в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По словам Бабиша, такие меры необходимы для того, чтобы побороть распространение коронавируса в Европе.

"Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем выдать такое распоряжение в Шенгене", - сказал премьер Чехии.

По состоянию на вечер 7 марта в Чехии подтвердили 26 случаев коронавируса. Большинство из них связаны с посещениями Италии или общением с лицами, которые там были.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии ввели строгие ограничения и закрыли на карантин 12 провинций в связи с распространением нового коронавируса. Среди низ Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти, Алессандрия.

Также РБК-Украина писало, что в Европе по состоянию на утро 8 марта количество заболевших коронавирусом превысило 9 тысяч человек. При этом в Италии официально зарегистрировано 5883 случаев заболевания.