Прем'єр Британії прибув в Україну: програма візиту

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 1 лютого, прибув з офіційним візитом в Україну. Серед його планів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію телеканалу Sky News.
Це другий візит британського прем'єра в Україну за останні 30 років.
Програма візиту Бориса Джонсона:
Після візиту в Україну глава британського уряду планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати його до деескалації ситуації довкола України.
Очікувалося, що разом з Джонсоном в Україну прилетить міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, але вчора вона отримала позитивний COVID-тест та пішла на самоізоляцію. Трасс разом з главами українського та польського МЗС мала оголосити про створення альянсу між Києвом, Лондоном та Варшавою.
Візит британського прем'єра відбувається після того, як Лондон офіційно оголосив про підготовку жорстких санкцій проти Росії. Нові обмеження, як анонсували в Лондоні, зачеплять російських олігархів та ключових прибічників російського президента.
Крім того, напередодні Британія відправила в Україну декілька літаків з військовою допомогою. Зокрема, українська армія отримала протитанкові ракети для відбиття можливої агресії РФ. Минулого тижня перші українські військові пройшли тренування та отримали сертифікати інструкторів. Тепер вони будуть навчати інших бійців знищувати танки британською зброєю.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що візити іноземних дипломатів та лідерів в Україну допомагають знизити ризики військової ескалації.