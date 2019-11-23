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Прем'єр Болгарії зустрінеться з Трампом у США

Новини » Політика     23.11.2019 - 21:36
Прем'єр Болгарії зустрінеться з Трампом у США
Ілюстративне фото (whitehouse.gov)

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов з офіційним візитом відвідає США

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов з офіційним візитом відвідає США. 25 листопада у Вашингтоні запланована його зустріч з президентом США Дональдом Трампом, передає РБК-Україна з посиланням на Novini.bg.

У ході зустрічі сторони обговорять стратегічне партнерство між двома країнами і розвиток двосторонньої співпраці, наголосивши міцні і довготривалі стосунки між Болгарією і США. Особливу увагу буде приділено загальним інтересам безпеки північноатлантичного партнерства, енергетичної диверсифікації.

Крім того, Борисов зустрінеться з представниками бізнесу в Торговій палаті США.

Додамо, до складу болгарської делегації включені віце-прем'єр Томіслав Дончев, віце-прем'єр і міністр оборони і безпеки Красимір Каракачанов, міністр фінансів Владислав Горанов і міністр економіки Еміл Караниколов.

Нагадаємо, Державний газовий оператор Болгарії підписав будівельний контракт на 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів) з групою під керівництвом Саудівської Аравії на будівництво газопроводу TurkStream.

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