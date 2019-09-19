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Болгарія збирається будувати газопровід в обхід України

Новини » Економіка    19.09.2019 - 02:39
Болгарія збирається будувати газопровід в обхід України
Ілюстративне фото (aa.com.tr)

TurkStream за планом буде транспортувати природний газ з РФ до Європи

Державний газовий оператор Болгарії підписав будівельний контракт на 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів) з групою під керівництвом Саудівської Аравії на будівництво газопроводу TurkStream. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Assotiated Press.

Планується, що по цьому газопроводу російський природний газ буде транспортуватися в деякі частини Європи. Контракт був підписаний між державним оператором "Булгартрансгаз" і консорціумом, очолюваним "Аркад Інжиніринг" з Саудівської Аравії.

За умовами документу, буде прокладатися трубопровід протяжністю 474 км - від південної межі Болгарії з Туреччиною до її західного кордону з Сербією.

Газопроводом російський газ буде транспотироваться в Сербію, Угорщину та Австрію під виглядом відгалуження від газопроводу TurkStream. Таким чином доставки російського природного газу в Туреччину і Європу буде виконуватися без проходження через Україну.

Зазначимо, раніше Болгарія планувала отримувати російський газ через "Південний потік", однак правила конкуренції ЄС змусили Росію відмовитися від проекту, а Болгарія призупинила будівельні роботи на своїй території.

Нагадаємо, навесні 2019 представники консорціуму "Турецький потік" називали терміни запуску газопроводу.

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