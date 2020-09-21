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Прем'єр Білорусі поскаржився на зовнішній тиск і подякував РФ за підтримку

Мінськ, Понеділок 21 вересня 2020 11:06
Прем'єр Білорусі поскаржився на зовнішній тиск і подякував РФ за підтримку
Фото: Роман Головченко (belarus.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив про "безпрецедентний зовнішньому тиску" на республіку. Він подякував за надання допомоги з боку Росії на цьому тлі.

Про це повідомляє Sputnik.by.

За його словами, для Білорусі є важливим курс на побудову дружніх, партнерських відносин з регіонами Російської Федерації.

"Наша країна зіткнулася з безпрецедентним зовнішнім тиском", - заявив Головченко.

Зазначимо, у Білорусі вже майже півтора місяці тривають масштабні акції протесту. При цьому влада неодноразово заявляла про втручання в протести західних країн. За словами президента Олександра Лукашенка, у Заходу залишилося трохи прийомів, перш ніж розв'язати гарячу війну.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко заявив про вимушене закриття кордонів з Литвою і Польщею, і посилення кордону з Україною.

Крім цього повідомлялося, що один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановская заявила, що Білорусь і Росія є дружніми країнами. При цьому вона висловила жаль, що президент Росії Володимир Путін підтримав Лукашенко, а не білоруський народ.

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