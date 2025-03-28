Премьер Италии скептически оценила идею Макрона о "силах сдерживания" для Украины

По мнению Мелони, развертывание "сил сдерживания" в Украине российский диктатор Владимир Путин может воспринять как провокацию.

"Здесь мы должны быть осторожными. Это может быть воспринято скорее как угроза", - считает премьер Италии.

Она напомнила, что предлагала расширение пятой статьи НАТО на Украину без вступления страны в Альянс. По ее мнению, это было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.

Мелони отрицает, что такой сценарий может спровоцировать РФ, поскольку был бы менее угрожающим для нее, если только РФ снова не планирует нападение на Украину.

"Но если они видят в этом большую угрозу, без Украины в НАТО, то это означает, что мы не можем доверять никакому миру, подписанному с Россией, поскольку, если Россия действительно не хочет снова вторгнуться в Украину, почему она должна сказать "нет"?", - сказала Мелони.