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Премьер Эстонии назвала условие, при котором Россия может напасть на НАТО

Фото: если Россию не накажут за вторжение в Украину, следующей жертвой агрессии станет НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Если страны Запада не помогут Украине победить, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический союз (НАТО).

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновницы изданию The Kyiv Independent.

По ее словам, иногда Запад покупается на нарративы России. Один из них заключается в том, что Запад и НАТО слабые.

"Мы не должны недооценивать нашу собственную силу. Россия, безусловно, боится конфликта с НАТО. А поскольку мы в Альянсе, у нас нет войны. Поэтому я не думаю, что это реальная угроза. В то же время европейские страны должны увеличить собственные расходы на оборону. В Уставе НАТО есть статья 5, которую мы все знаем, но есть также статья 3, которая гласит, что каждая страна должна делать все возможное для усиления собственной и коллективной обороны", - сказала Каллас.

Глава эстонского правительства также убеждена, что если Россия избежит ответственности за войну против Украины, НАТО может стать следующим объектом вторжения.

"Вот почему очень важно, чтобы мы оставались едиными в поддержке Украины, чтобы мы помогали стране в военном плане, чтобы она смогла выиграть эту войну и отбросить Россию обратно к ее границам", - сказала премьер Эстонии.

Российская угроза для Европы

В последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО.

Так, Германия уже готовится к возможной войне с Россией.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане не исключил, что война РФ против Украины продлится еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году.

Тем временем Швеция отправит в Балтийское море две новые подводные лодки для противостояния России.

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