Премьеры разные, а результат одинаков. Зеленский о помощи Израиля Украине

"Я господина Нетаньяху пригласил. Во-вторых, я приглашал и двух других премьеров, которые были к господину Нетаньяху. Пока премьеры разные, а результат одинаков", - заявил Зеленский.

Он отметил, что аналогично происходит и с системами ПВО, которые Израиль может предоставить Украине для защиты от российских ракетных ударов.

"Что касается систем ПВО, которые мы просили у наших партнеров из Израиля. Просили мы с начала войны, но примерно так же, как с премьерами, месяцы прошли – результата нет", - сказал президент.

Позиция Израиля по поводу войны

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но открыто не поддержал агрессию РФ. Также Израиль не согласился окончательно выступить посредником.

Однако в последнее время взаимодействие Израиля с Россией усилилось. В частности, израильское правительство провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о дипломатической миссии.

Посол Украины в Израиле подверг критике откровенно пророссийскую политику правительства Израиля, после чего его вызвали в МИД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.