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У премьера Польши объяснили, почему не звали Навроцкого на конференцию по Украине

19:22 23.06.2026 Вт
2 мин
У польского лидера знают истинную причину, несмотря на "возмущенные" заявления
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)

Президент Польши Кароль Навроцкий не будет присутствовать на Конференции по восстановлению Украины (URC-2026) в Гданьске не по той причине, что его не пригласили.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер польского правительства Адам Шлапка заявил телеканалу Polsat News.

По его словам, критика со стороны канцелярии президента является политической "игрой". Формат конференции рассчитан исключительно на правительственные делегации, а не лидеров государств.

"Возможно, господин Рафал Лешкевич (пресс-секретарь Навроцкого, - ред.) не знает, как выглядят разные форматы встреч. Министр Марчин Пшидач, безусловно, это прекрасно знает, так что когда он ставит это под сомнение, видно, что это игра", - отметил Шлапка.

Он также подчеркнул, что во время аналогичных мероприятий, ранее проходивших в Германии и Италии, местные президенты также не принимали в них участия.

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Представитель польского правительства отметил, что международные встречи могут иметь разные форматы. В качестве примера он привел мероприятия со странами Балтии и Северной Европы, которые Навроцкий ранее организовывал самостоятельно, не приглашая министров.

"Здесь вообще нет никакой злонамеренности. Но скажем честно: президентский дворец не проявлял к этой конференции никакого интереса, кроме негативного", - добавил Шлапка.

Напомним, Кароль Навроцкий не был приглашен на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске. В МИД Украины рассказали, что он жаловался на это украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Отметим, что орден Белого Орла, которого Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского, передадут на хранение в Канцелярию польского президента. В Польше сообщили, что уже получили награду по почте.

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