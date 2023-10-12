Премьер Венгрии в четвертый раз с начала войны приехал в Россию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня, 12 октября, сообщил о приезде в Россию. Это его четвертый визит с 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Прибытие в Москву. Наступают холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания", - сказал глава МИД.

По данным росСМИ, Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе - ежегодном российском энергетическом форуме, а также проведет переговоры по вопросам энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Напомним, что предыдущие три визита главы венгерского МИД в Россию с 24 февраля 2022 года также касались энергетических вопросов.

Позиция Венгрии

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ситуации с агрессией Кремля против Украины занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Сийярто призвал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против РФ.

С начала полномасштабной войны Венгрия не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против РФ. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с Россией, а представители венгерских властей посещают Москву.

Ранее сообщалось, что в июле Евросоюз продлил санкции против России, но исключил трех человек по просьбе Венгрии.

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