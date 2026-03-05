Премьер Словакии Фицо назвал условие встречи с Зеленским

По словам словацкого премьера, он "заинтересован" во встрече с Зеленским, однако сначала планирует переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Во вторник я собираюсь в Париж на "ядерный форум". И тогда мы попробуем организовать встречу с председателем Еврокомиссии - в течение этих дней, когда я буду находиться во Франции", - сказал Фицо.

Он также заявил, что Словакия вместе с Еврокомиссией должны "давить на Зеленского", чтобы Украина разрешила инспекцию на месте и возобновила транзит российской нефти.

"Потому что он наносит вред всему Европейскому Союзу и, конечно, ничего от него не получит. Наоборот, он теряет поддержку все большего количества стран", - считает словацкий премьер.

Он добавил, что пока Словакия не согласует позицию с Еврокомиссией, а также с Венгрией, встреча с президентом Украины не имеет смысла.

"Я думаю, что потом встреча с президентом Зеленским состоится. Пока мы не согласовали место встречи. Пока Словакия не скоординировала позицию с Европейской комиссией, а также Венгрия... эта встреча является бессмысленной. Поскольку президент Зеленский демонстративно не хочет пустить нефть через свою территорию", - заявил Фицо.