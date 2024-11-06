Премьер Швеции предупредил о рисках уменьшения поддержки Украины после победы Трампа

Есть риск уменьшения поддержки Украины со стороны США после победы Дональда Трампа на выборах. Европа стремится сохранить трансатлантические обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, которого цитирует SVT.

Кристерссон поздравил Трампа с победой на выборах президента, но отметил, что не может не замечать тревожных тенденций, в частности, поляризации в американском обществе.

Глава правительства Швеции также предупредил о риске усиления политики протекционизма (поддержка национальных производителей), что несет угрозу Швеции.

По мнению Кристерссона, есть риски и для Украины по возвращении Трампа в Белый дом.

"Другой риск, который существует, - это уменьшение обязательств перед Украиной. Мы принимаем во внимание тот факт, что США являются крупнейшим государством, оказывающим военную помощь Украине. Мы ценим это, мы благодарны за это, мы не воспринимаем это как должное. Мы сделаем все возможное, чтобы подчеркнуть наше стремление поддерживать трансатлантические обязательства", - сказал премьер.

Он добавил, что не хочет торопиться с выводами.

"Мы долгое время готовились к разным сценариям, разному развитию событий, и мы хорошо готовы к этому", - заявил Кристерссон.