RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения РФ, - СМИ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в онлайн-саммите G7 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что на предстоящей онлайн-встрече может быть поднят вопрос о приглашении Зеленского на очный саммит объединения, который состоится 19-21 мая в Хиросиме.

Переговоры лидеров G7 станут первыми в 2023 году под руководством Японии. Как ранее сообщало агентство Kyodo, на встрече стороны планируют скоординировать позиции по сохранению санкционного давления на Россию и продолжению оказания помощи Украине.

Япония неоднократно заявляла, что будет продвигать эту позицию главой G7 в 2023 году. Среди тем переговоров также могут быть вопросы восстановления инфраструктуры в Украине и обеспечения стабильного энергоснабжения.

Напомним, что правительство Японии выделит Украине финансовую помощь, направленную на сохранение архитектурного наследия и образовательные проекты.

Япония передала Украине портативное телевещательное оборудование, которое будет использовано вместо поврежденного ракетным ударом РФ в Киевском телецентре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЯпонияG7Война в Украине