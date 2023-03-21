Премьер Японии призвал Путина немедленно вывести войска из Украины

Глава правительства Японии в ходе визита в Киеве на пресс-конференции напомнил, что во время саммита "Группы семи" в феврале, а также при принятии резолюции Генассамблеи ООН РФ призвали немедленно полностью вывести войска из Украины.

"Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к такой позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины", - заявил он.

Также Кишида подчеркнул, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, отметил он, двустороннее сотрудничество между государствами углубляется и расширяется.

"Мы разделяем фундаментальные ценности и сегодня договорились о повышении уровня наших отношений к особому глобальному партнерству", - сказал премьер Японии.