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Премьер Японии призвал Путина немедленно вывести войска из Украины

Фото: Фумио Кишида, премьер-министр Японии (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Японии Фумио Кишида призвал российского диктатора Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и незамедлительно прекратить полномасштабную военную агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Глава правительства Японии в ходе визита в Киеве на пресс-конференции напомнил, что во время саммита "Группы семи" в феврале, а также при принятии резолюции Генассамблеи ООН РФ призвали немедленно полностью вывести войска из Украины.

"Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к такой позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины", - заявил он.

Также Кишида подчеркнул, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, отметил он, двустороннее сотрудничество между государствами углубляется и расширяется.

"Мы разделяем фундаментальные ценности и сегодня договорились о повышении уровня наших отношений к особому глобальному партнерству", - сказал премьер Японии.

Напомним, 21 марта глава правительства Японии Фумио Кисида находится с визитом в Украине. Он уже успел побывать в Буче и провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Также Кисида заявил, что Япония выделит 30 миллионов долларов для закупки Украине нелетального вооружения.

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