Премьер Японии намерен уйти в отставку: когда это может произойти

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба собирается объявить о своей отставке до конца августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава японского правительства столкнулся с сопротивлением внутри своей Либерально-демократической партии. Это произошло из-за его обещания остаться у власти, несмотря на сокрушительное поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату.
Исиба предупредил своих приближенных о том, что расскажет, какое намерен принять решение из-за поражения на выборах, как только будет достигнуто торговое соглашение с США.
Когда президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки по тарифам, японский премьер ответил на вопросы журналистов о том, как это может повлиять на его решение об уходе в отставку.
"Я не могу сказать, пока не изучу результаты соглашения", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заключил "масштабное соглашение, возможно, крупнейшее в истории".
Он объяснил, что сделка приведет к инвестициям в размере 550 миллиардов долларов и уплате 15-процентной ответной пошлины.
На фоне этого японский индекс Nikkei вырос на 2,6%, акции Mazda Motor подскочили на 17%, а Toyota Motor - на 11%.
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