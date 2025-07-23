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Премьер Японии намерен уйти в отставку: когда это может произойти

Фото: премьер-министр Японии Сигэру Исиба (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба собирается объявить о своей отставке до конца августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава японского правительства столкнулся с сопротивлением внутри своей Либерально-демократической партии. Это произошло из-за его обещания остаться у власти, несмотря на сокрушительное поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату.

Исиба предупредил своих приближенных о том, что расскажет, какое намерен принять решение из-за поражения на выборах, как только будет достигнуто торговое соглашение с США.

Когда президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки по тарифам, японский премьер ответил на вопросы журналистов о том, как это может повлиять на его решение об уходе в отставку.

"Я не могу сказать, пока не изучу результаты соглашения", - сказал он.

Торговая сделка США и Японии

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заключил "масштабное соглашение, возможно, крупнейшее в истории".

Он объяснил, что сделка приведет к инвестициям в размере 550 миллиардов долларов и уплате 15-процентной ответной пошлины.

На фоне этого японский индекс Nikkei вырос на 2,6%, акции Mazda Motor подскочили на 17%, а Toyota Motor - на 11%.

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Япония