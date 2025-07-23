Премьер Японии намерен уйти в отставку: когда это может произойти

Глава японского правительства столкнулся с сопротивлением внутри своей Либерально-демократической партии. Это произошло из-за его обещания остаться у власти, несмотря на сокрушительное поражение правящей коалиции на выборах в верхнюю палату.

Исиба предупредил своих приближенных о том, что расскажет, какое намерен принять решение из-за поражения на выборах, как только будет достигнуто торговое соглашение с США.

Когда президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки по тарифам, японский премьер ответил на вопросы журналистов о том, как это может повлиять на его решение об уходе в отставку.

"Я не могу сказать, пока не изучу результаты соглашения", - сказал он.