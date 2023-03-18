Премьер Японии договорился с Шольцем ужесточить санкции против РФ

Япония и Германия обсудили необходимость продолжать санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое приводит NNK.
"Мы снова подтвердили важность дальнейшего принятия Японией, Германией и странами-единомышлениями сильных санкционных мер против России, а также оказания помощи Украине", - сказал Кисида.
Кроме того, страны разделяют мнение по поводу недопустимости угроз и возможности использования РФ ядерного оружия.
После переговоров Кисида заявил журналистам, что Япония и Германия будут и дальше наращивать сотрудничество для поддержки и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.
Напомним, что Япония и Германия договорились о координации действий в связи с финансовой нестабильностью.
Правительство Японии предоставит Украине около 170 млн долларов, которые потратят на восстановление критической инфраструктуры и развития экономики.
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