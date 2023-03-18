Премьер Японии договорился с Шольцем ужесточить санкции против РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое приводит NNK.

"Мы снова подтвердили важность дальнейшего принятия Японией, Германией и странами-единомышлениями сильных санкционных мер против России, а также оказания помощи Украине", - сказал Кисида.

Кроме того, страны разделяют мнение по поводу недопустимости угроз и возможности использования РФ ядерного оружия.

После переговоров Кисида заявил журналистам, что Япония и Германия будут и дальше наращивать сотрудничество для поддержки и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.