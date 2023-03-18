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Премьер Японии договорился с Шольцем ужесточить санкции против РФ

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Япония и Германия обсудили необходимость продолжать санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое приводит NNK.

"Мы снова подтвердили важность дальнейшего принятия Японией, Германией и странами-единомышлениями сильных санкционных мер против России, а также оказания помощи Украине", - сказал Кисида.

Кроме того, страны разделяют мнение по поводу недопустимости угроз и возможности использования РФ ядерного оружия.

После переговоров Кисида заявил журналистам, что Япония и Германия будут и дальше наращивать сотрудничество для поддержки и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

Напомним, что Япония и Германия договорились о координации действий в связи с финансовой нестабильностью.

Правительство Японии предоставит Украине около 170 млн долларов, которые потратят на восстановление критической инфраструктуры и развития экономики.

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