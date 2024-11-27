Премьер Польши предложил создать программу для защиты Балтийского моря от угроз России

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о намерении запустить программу "морского патрулирования" для обеспечения безопасности Балтийского моря от российских угроз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Туск подчеркнул, что инициатива станет "совместным проектом" стран, имеющих выход к Балтийскому морю, которые одинаково ощущают угрозу со стороны России.
По его словам, "единая Европа" может противостоять России, которая в таком случае оказывается "технологическим, финансовым и экономическим карликом". Однако он отметил, что в условиях разделённой Европы Россия становится угрозой для каждой отдельной страны.
Программа обсуждается на фоне недавнего инцидента с обрывом подводных телекоммуникационных кабелей между Финляндией, Германией, Швецией и Литвой.
По данным расследования, к повреждению может быть причастно китайское судно, которое вышло из России и прошло через Балтийское море. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал этот инцидент "саботажем", но Москва отвергает обвинения, считая их "смехотворными". Пекин также отрицает свою причастность.
Балтийское море, стратегически важный регион, окружено девятью странами, включая Россию, чьи военно-морские силы базируются в Санкт-Петербурге и Калининграде.
Ранее бывший министр обороны Швеции Микаэль Бюден предупреждал, что Кремль стремится усилить контроль над этим регионом, и призывал не допустить превращения моря в "площадку для запугивания членов НАТО".
Подводный кабель C-Lion1, связывающий Финляндию и Германию через Балтийское море, оказался поврежден. Связь прервана, а причины инцидента пока не установлены.
По информации оператора, начаты ремонтные работы, которые могут продлиться от 5 до 15 дней. Этот кабель протяженностью 1173 км соединяет Хельсинки и Росток и с 2016 года является единственным прямым маршрутом между Финляндией и Центральной Европой.
Кроме того, в Балтийском море зафиксировано повреждение еще одного подводного кабеля, соединяющего Литву и Швецию. Инцидент произошел утром 17 ноября, около 10:00.
Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Финляндии Элина Валтонен выступили с совместным заявлением, выразив обеспокоенность возможными проявлениями гибридной войны, на фоне участившихся повреждений ключевой инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.