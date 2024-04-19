Премьер Польши призвал протестующих прекратить блокаду границы с Украиной

После саммита Европейского совета Туск заявил о сложной ситуации, в которой сегодня находится Украина в результате последних серий масштабных обстрелов. По его словам, ближайшее время может стать решающим в полномасштабной войне.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы", - отметил он.

Туск отметил, что власть не может допустить блокирования переходов, независимо от обоснования протестов, поскольку сегодня "мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны".

В частности он напомнил, что пограничные пункты получили статус критической инфраструктуры и добавил, что правительство готово предоставить дальнейшие формы помощи тем, кто потерял часть своих доходов не по своей вине.

"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста", - отметил Туск.

Блокада границы

В течение последних месяцев польские фермеры блокируют ряд пограничных пунктов на границе с Украиной. Они выступают против импорта нашего продовольствия, поскольку это якобы влияет на цены на внутреннем рынке. Еще в марте фермеры заявили, что планируют прекратить блокады в конце текущего месяца.

После переговоров между Киевом, Варшавой и Европейским союзом (ЕС) глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил о пяти шагах, направленных на решение проблемы.

Тем временем фермеры возобновили блокаду еще двух пунктов пропуска, а именно: "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини".