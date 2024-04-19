Премьер Польши призвал протестующих прекратить блокаду границы с Украиной

Польские власти не могут допустить блокирования движения на пунктах пропуска, чтобы не наносить ущерб Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует "Польское радио".
После саммита Европейского совета Туск заявил о сложной ситуации, в которой сегодня находится Украина в результате последних серий масштабных обстрелов. По его словам, ближайшее время может стать решающим в полномасштабной войне.
"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине. Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы", - отметил он.
Туск отметил, что власть не может допустить блокирования переходов, независимо от обоснования протестов, поскольку сегодня "мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны".
В частности он напомнил, что пограничные пункты получили статус критической инфраструктуры и добавил, что правительство готово предоставить дальнейшие формы помощи тем, кто потерял часть своих доходов не по своей вине.
"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста", - отметил Туск.
В течение последних месяцев польские фермеры блокируют ряд пограничных пунктов на границе с Украиной. Они выступают против импорта нашего продовольствия, поскольку это якобы влияет на цены на внутреннем рынке. Еще в марте фермеры заявили, что планируют прекратить блокады в конце текущего месяца.
После переговоров между Киевом, Варшавой и Европейским союзом (ЕС) глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил о пяти шагах, направленных на решение проблемы.
Тем временем фермеры возобновили блокаду еще двух пунктов пропуска, а именно: "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини".
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