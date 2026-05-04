Премьер Польши раскритиковал предложение РФ о перемирии на 9 мая
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не поддерживает предложение России об однодневном перемирии на 9 мая. По его словам, это не шаг к миру, а политический жест ради проведения парада в Москве. Убеждать Зеленского соглашаться на такие условия он не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Janusz Jaskółka.
"Это абсурд"
Туск сделал заявление накануне саммита Европейского политического сообщества в Ереване. По его словам, сигнал из Москвы сводится к однодневной паузе исключительно для того, чтобы в России состоялся парад.
"Это абсурд. Я никоим образом не буду убеждать президента Зеленского соглашаться на такие предложения", - заявил польский премьер.
Что такое настоящее перемирие
Туск подчеркнул: Польша поддерживает только те инициативы, которые могут стать началом реальных мирных переговоров.
Настоящее прекращение огня не должно быть символическим или привязанным к конкретным датам - оно должно стать основой долгосрочного мирного процесса.
Вопрос вероятного перемирия до 9 мая в последнее время активно обсуждался в информационном пространстве. В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская инициатива не направлена на достижение мира, а обусловлена неспособностью Кремля гарантировать безопасность даже в Москве.
В Кремле заявили, что окончательное решение о прекращении огня должен принять лично Владимир Путин, однако никаких четких дат или условий так и не было названо.
Украинская сторона, в свою очередь, планирует выяснить детали этого предложения у команды президента США. Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к миру, но не примет тактических манипуляций и иллюзий со стороны врага.