Премьер Польши раскритиковал предложение РФ о перемирии на 9 мая

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не поддерживает предложение России об однодневном перемирии на 9 мая. По его словам, это не шаг к миру, а политический жест ради проведения парада в Москве. Убеждать Зеленского соглашаться на такие условия он не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Janusz Jaskółka .

"Это абсурд"

Туск сделал заявление накануне саммита Европейского политического сообщества в Ереване. По его словам, сигнал из Москвы сводится к однодневной паузе исключительно для того, чтобы в России состоялся парад.

"Это абсурд. Я никоим образом не буду убеждать президента Зеленского соглашаться на такие предложения", - заявил польский премьер.

Что такое настоящее перемирие

Туск подчеркнул: Польша поддерживает только те инициативы, которые могут стать началом реальных мирных переговоров.

Настоящее прекращение огня не должно быть символическим или привязанным к конкретным датам - оно должно стать основой долгосрочного мирного процесса.