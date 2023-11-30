Премьер Польши поддержал возврат разрешений для украинских перевозчиков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что возвращение к разрешениям для украинских перевозчиков станет альтернативой в рамках забастовки на границе, которая длится уже 24 дня.

Отвечая на вопросы журналистов в Сейме 30 ноября о забастовке перевозчиков, Моравецкий подчеркнул, что крайне важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие директивы во время Совета министров ЕС по вопросам инфраструктуры.

По его словам, целью этих директив должно быть возвращение к предыдущей системе авторизации, которая, как отметил Моравецкий, "хорошо работала".

"Наша делегация в Киеве договорилась об определенных изменениях, которые могут привести к тому, что пустят пустые грузовики, которые возвращаются через границу, что хотя бы в определенной степени уменьшит пробки и протесты", - сказал он.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года. В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, пока по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице". На данный момент Украина уже столкнулась с проблемой поставки топлива из-за блокады польских перевозчиков.

В частности, одним из требований польских перевозчиков является получение доступа к украинской системе "Шлях". Как ранее объясняли в пресс-службе украинских пограничников, таким требование они хотят приобщить украинских перевозчиков работать на польские транспортные компании по перевозкам грузов. Добавим, что лидер "Гражданской коалиции" Польши Дональд Туск буквально вчера обвинил польское правительство в бездействии в ситуации с блокадой пунктов пропуска на границе с Украиной. По его словам, оно во главе с премьером Матеушем Моравецким "цинично разыграли украинскую карту".

При этом, буквально сегодня стало известно, что Словакия подхватила этот "флешмоб" поляков и планирует с завтра, 1 декабря, блокировать КПП "Вишне Немецке - Ужгород".