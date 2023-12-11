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Премьер Нидерландов призвал ЕС не допустить "двойной блокады" помощи Украине

Берлин, Понедельник 11 декабря 2023 16:38
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Премьер Нидерландов призвал ЕС не допустить "двойной блокады" помощи Украине Фото: Марк Рютте, премьер Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз должен избежать "двойной блокады" помощи Украине на фоне ситуации, которая сложилась в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"С учетом проблем в Соединенных Штатах, где свежие деньги блокируются, очень важно, чтобы у нас не было двойной блокады против Украины", - подчеркнул Рютте во время выступления в берлинской школе управления Hertie.

Он отметил, что Европейскому союзу необходимо договорится по вопросу финансовой помощи Украине для ее продвижения как государства, а также в связи с продолжением войны.

Журналисты напоминают, что лидеры стран Европейского союза встретятся уже в четверг и пятницу, 14-15 декабря, чтобы выработать предложение о пополнении Европейского фонда мира, который используют для частичного возмещения государствам расходов на поставки оружия Украине, на 5 миллиардов евро.

Но поскольку Германия переживает бюджетный кризис, а Венгрия угрожает наложить вето, исход переговоров на этой неделе пока неясен, считают в Politico.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, на предстоящем саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря, ключевым вопросом должна стать Украина. В частности, планируется, что главы государств обсудят новое финансирование для нашей страны и начало вступительных переговоров.

Власти Венгрии уже неоднократно открыто заявляли о том, что наложат вето на вышеперечисленные предложения.

В то же время неназванный чиновник в комментарии Reuters рассказал, что ЕС продолжит помощь нашей стране, несмотря на вето Венгрии. Для этого есть несколько запасных планов.

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