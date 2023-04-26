Президент Бразилии заявил о бесполезности поиска виновных в войне в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о бесполезности поиска виновных в войне в Украине. При этом он призвал стороны к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo .

"Ошибка произошла, война началась. Сейчас бесполезно продолжать говорить, кто прав, а кто виноват, нужно, чтобы война прекратилась. Вы будете обсуждать сведение счетов только тогда, когда они перестанут стрелять", - заявил он.

При этом он добавил, что вопрос о "принадлежности" Крыма нужно решать только Украине и РФ.

"Не мне решать, кому принадлежит Крым. Когда вы садитесь за стол переговоров, вы можете обсуждать что угодно, даже Крым. Но те, кто должен это обсуждать, - это россияне и украинцы. Сначала война, а потом поговорим. Каждый думает, что он прав, думает, что может сделать больше, но факт в том, что люди умирают. Есть только один путь - остановиться и договориться", - заявил Лула.

Напомним, недавно президент Бразилии заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Он считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

В МИД Украины ответили бразильскому лидеру и пригласили в Украину, чтобы показать суть российской агрессии.

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