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Премьер Нидерландов подтвердил усиление поддержки Украины в разговоре с Зеленским

Фото: Марк Рютте, премьер Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В частности, стороны обсудили вопрос усиления поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Нидерландов в Twitter.

"Мы усиливаем нашу поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России. Я еще раз подчеркнул это в разговоре с Зеленским в ответ на мобилизацию России и нелегитимные референдумы. Защита Европы имеет решающее значение для нашей безопасности", - рассказал Рютте.

В свою очередь Зеленский у себя в Twitter написал, что он обсудил с премьером Нидерландов ситуацию на фронте и дальнейшие поставки оружия для ВСУ.

"Украина и Нидерланды единодушны: мир должен решительно отреагировать на псевдореферендумы и усилить санкционное давление на Россию. Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН", - рассказал президент по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что Рютте провел разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, в ходе которого они обсудили продолжение поставок оружия Украине.

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