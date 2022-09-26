Премьер Нидерландов подтвердил усиление поддержки Украины в разговоре с Зеленским

"Мы усиливаем нашу поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России. Я еще раз подчеркнул это в разговоре с Зеленским в ответ на мобилизацию России и нелегитимные референдумы. Защита Европы имеет решающее значение для нашей безопасности", - рассказал Рютте.

В свою очередь Зеленский у себя в Twitter написал, что он обсудил с премьером Нидерландов ситуацию на фронте и дальнейшие поставки оружия для ВСУ.

"Украина и Нидерланды единодушны: мир должен решительно отреагировать на псевдореферендумы и усилить санкционное давление на Россию. Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН", - рассказал президент по итогам переговоров.