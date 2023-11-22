В Нидерландах выборы: кто может заменить Рютте

Парламентские выборы сегодня, 22 ноября, стартовали в Нидерландах. Граждане выберут, кто сможет заменить Марка Рютте после 13 лет на должности премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS и Nieuwsblad.

Избирательные участки открылись в Нидерландах с 7:30 утра по местному времени и будут работать до 21:00. Тогда государственное СМИ NOS публикует первый экзитпол.

Эти выборы важны тем, что Нидерланды впервые с 2010 возглавит новый премьер-министр. Эту должность занимал Марк Рютте.

Кто лидирует

По последним соцопросам, лидерство разделилось между праволиберальной Народной партией за свободу и демократию (VVD), которую много лет возглавлял Рютте, и коалицией "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии. Также среди лидеров ультраправа "Партия свободы" (PVV) Герта Уилдерса.

Стоит отметить, что окончательного и очевидного лидера избирательной гонки нет. СМИ отмечают, что семь из десяти нидерландцев до сих пор не определялись, за кого голосовать.

Это означает, что предположительно в Нидерландах будут продолжаться переговоры о создании коалиций.

Рютте может возглавить НАТО

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг собирается уходить с поста. В конце октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Столтенберга на должности генсека НАТО.

Также премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявили, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО.

По данным Bloomberg, Рютте является очевидным лидером среди претендентов на пост генерального секретаря альянса.