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Премьер-министры Канады и Японии намерены усилить сотрудничество G7 для помощи Украине

Фото: Фумио Кишида и Джастин Трюдо (https://twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились, что страны будут способствовать сотрудничеству "Большой семерки" с целью поддержки Украины в войне с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Премьер-министры в ходе встречи также обсудили японские приоритеты во время председательства в G7 и важность дальнейшей координации в рамках G7 для поддержки основанной на правилах международной системы на фоне новых глобальных вызовов.

Также две страны-участники "Большой семерки" намерены поддерживать тесное сотрудничество между членами G7 с целью осуждения российской неоправданной и незаконной агрессии против Украины и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что политики также поделились беспокойствами по поводу более широкого глобального влияния российской военной агрессии против Украины, учитывая рост цен на продовольствие, горючее и удобрения.

"Они пообещали совместно работать, в том числе вместе с партнерами по G7, над нахождением путей смягчения этого влияния, особенно на наиболее уязвимых людей", - отметили в офисе премьер-министра Канады.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Есимаса подтвердили свою поддержку Украины, которая противостоит полномасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Также перед этим президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьером Японии Фумио Кишидой заявил, что их страны помогут Украине справиться с последствиями вторжения РФ.

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ЯпонияКанадаДжастин ТрюдоВторжение России в Украину