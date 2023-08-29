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Зеленский провел переговоры с премьером Японии: что известно

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой 29 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кисида заявил, что Япония намерена продолжать поддерживать Украину. Премьер также осудил продолжающиеся нападения России на Украину.

Напомним, что ранее Кисида уже заявлял, что хочет помочь Украине, поскольку его администрация опасается, что победа России подтолкнет Китай к нападению на Тайвань и втянет его страну в региональную войну.

Что этому предшествовало

РБК-Украина сообщало, что Кисида инициировал телефонные переговоры с Зеленским. Сообщалось, что политики могут обсудить подтверждение солидарности Японии с Украиной, а также анонс нового пакета помощи Киеву.

Напомним, что Япония хочет смягчить ограничения на экспорт летального оружия. Отмечается, что государство хочет поддержать тех, кто подвергся военному вторжению, намекая на Украину.

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Владимир ЗеленскийЯпония