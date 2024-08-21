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Премьер-министр Литвы посетит Украину на этой неделе

Среда 21 августа 2024 15:17
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Премьер-министр Литвы посетит Украину на этой неделе Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу, 23 августа, отправляется в Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Руководителем канцелярии премьер-министра Литвы Иевой Скарелите заявила, что Шимоните планирует находиться в Украине до воскресенья.

Программа визита пока не разглашается. Это будет первый визит Шимоните на Украину с ноября прошлого года, когда она встретилась с украинским руководством и приняла участие в международном форуме по украинскому зерну, организованном президентом Владимиром Зеленским.

Визит премьера Индии в Киев

Офис президента Украины подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину 23 августа, накануне Дня Независимости. Это станет первым в истории визитом главы индийского правительства в Украину.

Во время визита Моди встретится с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также ожидается подписание нескольких документов между Украиной и Индией.

Ранее Bloomberg сообщал, что Моди отказался от роли посредника в урегулировании конфликта между РФ и Украиной, но Индия все же согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным. Как отмечает Reuters, в Киеве Моди поделится своими взглядами на мирное разрешение конфликта.

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