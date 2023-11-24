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Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Киев

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла с робочим визитом в Киев в пятницу, 24 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) премьера Литвы.

Глава литовского правительства сначала почтила память украинских защитников, которые погибли в войне против российской агрессии. Она также опубликовала соответствующие фотографии.

"Во время моей первой остановки в Киеве сегодня я почтила мужчин и женщин, которые пожертвовали своей жизнью, защищая самые фундаментальные права нации: существовать и жить свободно. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас", - отметила Шимоните.

По ее словам, единственный способ достичь длительного и справедливого мира - это помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить ее полную территориальную целостность, установить международное правосудие и отстроить ее так, чтобы она стала еще сильнее.

Визит премьера Литвы в Украину

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетит Украину с многодневным рабочим визитом.

По данным СМИ, Шимоните вчера выехала из Литвы в Украину во второй половине дня. Визит премьера Литвы в Украину продлится до воскресенья.

Программа ее визита в Украину пока не разглашается.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

Недавно сообщалось, что Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных Сил.

Также 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.

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