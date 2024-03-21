Премьер-министр Ирландии Варадкар ушел в отставку

По его словам, у коалиционного правительства страны будет больше шансов на переизбрание при другом лидере.

"Причины моего ухода как личные, так и политические. Но после тщательного рассмотрения и некоторого самоанализа я считаю, что новый премьер-министр и новый лидер будут в лучшем положении, чем я, для достижения этого (переизбрания коалиционного правительства)", - сказал Варадкар на пресс-конференции в правительственных зданиях в Дублине,

Варадкар сказал, что попросил свою партию "Файн Гэл" избрать нового лидера в преддверии ее ежегодной конференции 6 апреля. Затем парламент проголосует за кандидатуру этого человека на пост премьер-министра после того, как партия вернется с пасхальных каникул 9 апреля. Голосование должно состояться до марта 2025 года.

Кандидаты на должность премьер-министра Ирландии

Фаворитом считается министр высшего образования Саймон Харрис. Также он был министром здравоохранения во время пандемии COVID-19.

Среди других претендентов:

министр государственных расходов Пасхал Донохью;

министр юстиции Хелен МаКэнти.

"Проблема в том, что нет естественного отличия, одна из проблем столь долгого пребывания у власти заключается в том, что все они приходят с багажом долголетия на этом посту", - сказал Дэвид Фаррелл, профессор политики Университетского колледжа Дублина.