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В еще одном регионе Ирландии построят жилье для сотен украинцев: детали

Ирландия, Дублин, Вторник 12 марта 2024 11:20
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В еще одном регионе Ирландии построят жилье для сотен украинцев: детали Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook com CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Ирландии продолжают строить жилье для украинских беженцев. В графстве Роскоммон планируют установить модульные дома для почти 700 украинцев.

Новое жилье появится в трех городах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irish Independent.

В графстве Роскоммон планируют установить 167 модульных домов для размещения 686 украинских беженцев. Для этого определены четыре участка – в городах Бойл и Баллахадеррин и Роскоммон.

В Баллахадеррине участок расположен рядом с частным домом престарелых. Там планируют построить 47 домов на 206 жителей. В Бойле установят 50 четырехкомнатных дома для 200 человек. В Роскоммоне модульное жилье разместят в двух локациях – всего для 280 беженцев.

В Ирландии в 2024 году планируется выделить для размещения украинцев дополнительные 150 объектов недвижимости. В настоящее время временной защитой пользуется более 100 тысяч украинцев. Власти предполагают, что поток беженцев будет оставаться высоким.

Модульное жилье для украинских беженцев строится в 7 локациях в Ирландии. На модульные дома выделено около 83 млн евро. Департамент по делам детей, равенства, инвалидов, интеграции и молодежи обнародовал, что каждый блок, предназначенный для размещения четырех человек, стоит 145 тысяч евро, не считая расходов на приобретение места и обустройства.

Напомним, мы писали, что в Ирландии строят новый центр для размещения украинцев. Локация сможет принять до 1000 новоприбывших украинцев.

Также мы говорили, что в Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев. Местные власти должны обеспечить дополнительные 150 объектов недвижимости.

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