Байден обсудил с премьером Ирландии дальнейшую поддержку Украины

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг и пресс-службу Белого дома.

"Президент и премьер обсудили совместное обязательство наших стран поддерживать Украину на фоне агрессии РФ", - отметила спикер Белого дома.

По ее словам, встреча прошла в Вашингтоне. При этом она отметила, что глава Белого дома высоко оценил усилия Ирландии, которая приняла более 100 тысяч украинских беженцев.

Вице-президент Камала Харрис также отметила, что США и Ирландия активно работают над тем, чтобі совместно поддержать народ Украины в его борьбе за демократию и независимость.

"Ирландия приняла одно из самых высоких показателей численности украинских беженцев на душу населения – это свидетельство щедрости и сострадания ирландского народа. И я хвалю вас за то, что вы подали пример, когда вы приняли в своем доме беженца из Киева, который уехал через несколько дней после начала полномасштабного вторжения", - заявила Харрис.

Помощь Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ еще должна одобрить Палата представителей и подписать президент.

Как писало CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.

Недавно администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.

Позже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет стал возможным "из-за непредвиденной экономии средств в контрактах Министерства обороны".