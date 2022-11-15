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Премьер-министр Индии призвал к миру в Украине: подробности

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Война в Украине должна завершиться дипломатическим путем, а значит, нужно найти способ прекратить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди, которое приводит The Guardian.

"Я неоднократно говорил, что должны найти способ вернуться на путь дипломатии и прекращения огня в Украине", - заявил Моди.

Об этом премьер-министр Индии рассказывал на саммите G20 на Бали, призвал к миру и дипломатическим переговорам по прекращению войны России против Украины.

"Ответственность за создание нового мирового порядка в постковидный период лежит на наших плечах", – добавил Моди.

Премьер-министр Индии добавил, что необходимо продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, согласие и безопасность по всему миру.

The Guardian отмечает, что в речи Моде была подчеркнута все более мощная роль, которую сейчас играет Индия в геополитике войны РФ против Украины. Имея хорошие отношения как с Западом, так и с Россией, Индию все чаще рекламируют как возможного переговорщика о мире, если обе стороны никогда не согласятся сесть за стол переговоров. Индия воздержалась от всех голосов ООН, осуждающих российское вторжение, и оставалась внешне нейтральной. Но за кулисами Моди оставался в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым, по его словам, у него хорошие отношения. Как сообщается, Индия сыграла второстепенную роль в том, чтобы убедить Россию разрешить судам с украинской пшеницей покидать порты.

Индия возьмет на себя председательство в G20 в следующем году и примет саммит. Моди сказал, что ООН не удалось решить некоторые из самых неотложных проблем современности, и поэтому актуальность G20 стала больше.

Напомним, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выругал президента РФ Владимира Путина, заявив ему, что сейчас не время для войны.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии.

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