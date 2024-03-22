Премьер Латвии призвала в рамках 14-го пакета санкций запретить поставки руды из РФ
В рамках 14-го пакета санкций Европейского союза против России необходимо ограничить поставки марганцевой руды.
Об этом заявил премьер-министр Латвии Эвика Силиня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на liepajniekiem.lv.
Она подчеркнула позицию Латвии о необходимости включения марганцевой руды в санкции против России, а также обратилась к лидерам стран и правительств с просьбой о совместной поддержке прекращения транзита сырья.
В то же время премьер-министр созвал Совет латвийских портов, транзита и логистики на заседание 28 марта, "чтобы в открытом разговоре с отраслью обсудить неизбежную необходимость переориентации отрасли на новые рынки".
Ранее Силиня заявлял, что если Латвии не удастся добиться включения марганцевой руды и оксида алюминия в санкционный список ЕС, то правительство будет искать другие решения.
Латвия может действовать на национальном уровне
Премьер подчеркнула, что было бы лучше, если бы Европейская комиссия и ЕС могли быстро принять 14-й пакет санкций на одинаковых условиях по всей Европе.
В то же время, если не удастся достичь соглашения на европейском уровне, то правительство Латвии "будет искать другие решения".
"Цель заключается не в том, чтобы поставлять в Россию компоненты, которые помогают их экономике и военной технике. Мы отреагировали немедленно, потребовав решения на европейском уровне", - сказала она.
Также она добавила, что не нужно ждать долгих обсуждений и если что-то застрянет, то Латвия будет действовать и на национальном уровне.
Санкции ЕС против России
С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз регулярно вводит санкции против России за агрессивную войну против Украины. Ограничения вводятся против российских чиновников, олигархов, секторов экономики, компаний и предприятий агрессора.
23 февраля 2024 года ЕС принял 13-й пакет санкций против России. Европейский Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский также призвал ужесточить санкции против России. По его словам, аэробалистические ракеты "Кинжал", которыми Россия обстреливает Украину, вмещают десятки иностранных деталей.
На днях министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Евросоюзу запретить импорт зерна из России и Беларуси.
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