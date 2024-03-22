Премьер Латвии призвала в рамках 14-го пакета санкций запретить поставки руды из РФ

Об этом заявил премьер-министр Латвии Эвика Силиня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на liepajniekiem.lv .

Она подчеркнула позицию Латвии о необходимости включения марганцевой руды в санкции против России, а также обратилась к лидерам стран и правительств с просьбой о совместной поддержке прекращения транзита сырья.

В то же время премьер-министр созвал Совет латвийских портов, транзита и логистики на заседание 28 марта, "чтобы в открытом разговоре с отраслью обсудить неизбежную необходимость переориентации отрасли на новые рынки".

Ранее Силиня заявлял, что если Латвии не удастся добиться включения марганцевой руды и оксида алюминия в санкционный список ЕС, то правительство будет искать другие решения.

Латвия может действовать на национальном уровне

Премьер подчеркнула, что было бы лучше, если бы Европейская комиссия и ЕС могли быстро принять 14-й пакет санкций на одинаковых условиях по всей Европе.

В то же время, если не удастся достичь соглашения на европейском уровне, то правительство Латвии "будет искать другие решения".

"Цель заключается не в том, чтобы поставлять в Россию компоненты, которые помогают их экономике и военной технике. Мы отреагировали немедленно, потребовав решения на европейском уровне", - сказала она.

Также она добавила, что не нужно ждать долгих обсуждений и если что-то застрянет, то Латвия будет действовать и на национальном уровне.

Санкции ЕС против России