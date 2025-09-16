Премьер Канады попросил Фриланд стать спецпредставителем по восстановлению Украины

Христя Фриланд подала в отставку с должности министра транспорта Канады. Она может стать спецпредставителем по восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Марка Карни в соцсети X.
Карни поблагодарил Фриланд за ее выдающиеся заслуги в кабинете федерального правительства Канады на протяжении последнего десятилетия.
Как отметил глава канадского правительства, лидерство Фриланд помогло обеспечить "исторические торговые переговоры, координировать ответные меры на глобальную пандемию, заключить соглашения о дошкольном образовании и уходе за детьми по всей Канаде, а в последнее время - устранить все федеральные барьеры для внутренней торговли".
"Я попросил Христю выполнять обязанности нового специального представителя Канады по восстановлению Украины в дополнение к ее обязанностям члена парламента", - добавил он.
Карни уточнил, что как бывший министр финансов, иностранных дел и международной торговли, имеющий глубокие связи и понимание Украины и ее экономики, Христя "действительно занимает уникальное положение для этой своевременной и важной работы по обеспечению лучшего будущего для украинцев и мира в Европе".
Напомним, ранее CBC со ссылкой на собственные источники написало о том, что Христя Фриланд уйдет с должности министра транспорта.
При этом, как уточняли собеседники издания, она может стать спецпредставителем по вопросам Украины.
Стоит заметить, что мама Христи Фриланд Галина Хомяк родилась в украинской семье в Германии.