Премьер Канады попросил Фриланд стать спецпредставителем по восстановлению Украины

Фото: Христя Фриланд (flickr by World Economic Forum)
Автор: Иван Носальский

Христя Фриланд подала в отставку с должности министра транспорта Канады. Она может стать спецпредставителем по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Марка Карни в соцсети X.

Карни поблагодарил Фриланд за ее выдающиеся заслуги в кабинете федерального правительства Канады на протяжении последнего десятилетия.

Как отметил глава канадского правительства, лидерство Фриланд помогло обеспечить "исторические торговые переговоры, координировать ответные меры на глобальную пандемию, заключить соглашения о дошкольном образовании и уходе за детьми по всей Канаде, а в последнее время - устранить все федеральные барьеры для внутренней торговли".

"Я попросил Христю выполнять обязанности нового специального представителя Канады по восстановлению Украины в дополнение к ее обязанностям члена парламента", - добавил он. 

Карни уточнил, что как бывший министр финансов, иностранных дел и международной торговли, имеющий глубокие связи и понимание Украины и ее экономики, Христя "действительно занимает уникальное положение для этой своевременной и важной работы по обеспечению лучшего будущего для украинцев и мира в Европе". 

Слухи об отставке Фриланд

Напомним, ранее CBC со ссылкой на собственные источники написало о том, что Христя Фриланд уйдет с должности министра транспорта.

При этом, как уточняли собеседники издания, она может стать спецпредставителем по вопросам Украины.

Стоит заметить, что мама Христи Фриланд Галина Хомяк родилась в украинской семье в Германии.

