Премьер Израиля записал видео из больницы и рассказал причину госпитализации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствует себя "очень хорошо" после того, как он был доставлен в приемное отделение медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel .

Нетаньяху прошел "дальнейшее плановое обследование", после того как в больнице сообщили, что, по их мнению, он страдает от обезвоживания, а в ходе первичных анализов "ничего предосудительного не было обнаружено".

В видеообращении Нетаньяху сказал: "Вчера я был с женой на Галилейском море, на солнце, без головного убора, без воды. Не самая лучшая идея".

"Я чувствую себя очень хорошо. Но у меня есть к вам одна просьба: у нас сейчас жара, поэтому я прошу вас меньше времени проводить на солнце, пить больше воды, и пусть у всех нас будет хорошая неделя", - заключил Нетаньяху.

נתניהו בסרטון מביה"ח: "מרגיש טוב מאוד, מודה לכולם על הדאגה" צפוhttps://t.co/1E64jCoI30 pic.twitter.com/38tJzZ44Sv — החדשות - N12 (@N12News) July 15, 2023

Госпитализация Нетаньяху

Сегодня Нетаньяху был доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра. Он жаловался на плохое самочувствие.

73-летний премьер Израиля был доставлен автоколонной из своего дома в Кейсарии, где он проводил выходные.

Позиция Израиля относительно войны в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но открыто не поддержал агрессию РФ. Также Израиль не согласился окончательно выступить посредником.

Однако в последнее время взаимодействие Израиля с Россией усилилось. В частности, израильское правительство провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о дипломатической миссии.

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