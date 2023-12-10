Премьер Израиля прервал заседание правительства, чтобы поговорить с Путиным, - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 10 декабря, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого премьер прервал заседание правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на израильскую газету Haaretz.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, состоявшееся в воскресенье утром, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, и вернулся лишь в конце заседания", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, Путин и Нетаньяху разговаривали около 50 минут.

Это был их второй разговор после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль осенью 2023 года. Первый разговор состоялся 16 октября.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную операцию в Секторе Газа.

В конце ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня при условии, что боевики освободят больше заложников.

Известно, что 1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.