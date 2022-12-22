Премьер Израиля Нетаньяху заявил об успешном формировании нового правительства: что известно

"Я хотел объявить вам, что благодаря удивительной общественной поддержке, которую мы получили на выборах, мне удалось сформировать правительство, которое позаботится обо всех гражданах Израиля", - заверил Нетаньяху.

Как пишет AP News, это наконец-то произошло после нескольких недель сложных переговоров с партнерами партии "Ликуд", возглавляемой Нетаньяху. Однако новый премьер сказал, что нужно согласовать соглашение о разделе власти внутри коалиции, поэтому дата приведения его к присяге еще не объявлена. Тем не менее, Нетаньяху подчеркнул, что намерен завершить процесс "поскорее на следующей неделе".

По мнению экспертов, впереди Нетаньяху ждет сложная задача. Он возглавит коалицию, в которой доминируют ультраправые и ультраортодоксальные партнеры, настаивающие на драматических переменах. Это может оттолкнуть от нового правительства значительные слои израильской общественности, повысить риск конфликта с палестинцами и поставить Израиль на курс столкновения с некоторыми его ближайшими сторонниками, включая США и американскую еврейскую общину.

Среди спорных фигур израильской политики, которых привлек в правительство Нетаньяху, - Итамар Бен-Гвир, глава национальной полиции; Бецалель Смотрич, министр финансов; Ави Маоз, заместитель министра образования, Арье Дери, которого ждет должность министра правительства. Поэтому Нетаньяху сейчас занимается тем, чтобы до присяги протолкнуть ряд законов, необходимых, например, для расширения полномочий Бен-Гвира над полицией, создания новой министерской должности, которая предоставит Смотричу полномочия на Западном берегу реки Иордан, которые в прошлом принадлежали министру обороны, и др.

AP News напоминает, что Нетаньяху является премьер-министром, который дольше всего проработал на этом посту - 15 лет. Он утверждал, что оставил свой пост, потому что стал жертвой чрезмерного усердия полиции, прокуратуры и судей. Но критики говорят, что эти планы, включая ожидаемое предложение, которое позволит парламенту отменять решение Верховного суда, разрушат демократические институты страны и систему сдержек и противовесов.

"США и Европейский Союз заявили, что будут оценивать новое правительство по его политике, а не по личностям. Но в недавней речи госсекретарь США Энтони Блинкен четко дал понять, что ожидает от Нетаньяху поддержки "общих ценностей" и непринятие действий, которые могут помешать созданию палестинского государства", - подытожила AP News.

Йоханан Плеснер, бывший член Кнессета, возглавляющий Институт демократии Израиля, заметил, что стабильная коалиция стремится принять власть в ближайшие дни.

"Сформировать это правительство в интересах всех членов новой коалиции. Все они могут многое получить и многое потерять, если оно не сформируется", - сказал он.