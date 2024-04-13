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Премьер Италии собралась в Китай. СМИ назвали цель ее визита

Италия, Суббота 13 апреля 2024 21:40
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Премьер Италии собралась в Китай. СМИ назвали цель ее визита Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует поездку в Китай. Основная цель поездки - перезагрузка отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мелони стремится перезагрузить отношения ее страны с Китаем после того, как в прошлом году Рим вышел по противоречивой глобальной инвестиционной инициативе Пекина "Один пояс, один путь".

По словам анонимного источника издания, премьер-министр Италии совершит поездку в Китай в ближайшие месяцы. Заметим, что накануне в пятницу, 12 апреля, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился с министром торговли КНР Ван Вентао в итальянской Вероне.

"Мы хотим начать новый этап в отношениях между Италией и Китаем, и инвестировать в двустороннее партнерство", - заявил глава МИД перед встречей с Вентао.

Этот шаг может стать политической победой для Мелони, если ей удастся сохранить торговые связи с Китаем, которые являются важными для бизнес-сообщества, а также сдержит обещание, данное своей партии "Братья Италии", которые хотели, чтобы Рим вышел из BRI.

Отметим, что в прошлом году премьер-министр Италии Джорджия Мэлони пыталась вывести страну из ее тесных отношений с Китаем.

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