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Премьер Италии предложила предоставить Украине реальные гарантии на саммите НАТО

Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Автор: Александр Белоус

Саммит НАТО, который состоится на следующей неделе, должен предложить Украине "реальные гарантии безопасности". Это является основанием для долгосрочного мира.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая в Варшаве вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, Мелони сказала, что Италия и Польша "полностью согласны" по этому вопросу

"Это означает, что мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько это необходимо. Мы будем ее поддерживать. Это касается и саммита НАТО", - заявила Мелони.

По ее мнению, "предоставление реальных гарантий является безусловным основанием для достижения справедливого мира в будущем", сообщает PAP.

Гарантии безопасности на саммите НАТО

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. На нем Украина может получить гарантии вступления в НАТО, а также гарантии безопасности от членов Альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе, не должны разочаровать украинцев.

По словам Науседы, некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украине и уже есть договоренность о создании Совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены могут принять окончательные решения о возможности присоединения Украины к Альянсу.

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