Премьер Италии намекнула, что может посетить Украину 24 февраля

"Я созвала встречу лидеров "Большой семерки" в режиме видеоконференции по вопросу Украины, потому что я думаю, что Запад не должен подавать признаков усталости с этой точки зрения", - заявила она.

На вопрос, будет ли она присутствовать на субботней видеоконференции из Киева, Мелони лишь ответила: "Посмотрим...".

Гарантии безопастности для Украины

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые соглашения по безопасности со своими партнерами на ближайшие недели. Речь идет, в частности, и об оборонной поддержке.

Днем ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина близка к подписанию соглашений о гарантиях безопасности с Нидерландами и Данией.

Что касается Италии, 19 февраля местные СМИ писали, что Украина и Италия в ближайшем будущем могут подписать соглашение по гарантиям безопасности. Сейчас не хватает нескольких деталей двустороннего договора.

При этом вчера вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим надеется подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной в ближайшие дни.

Отметим, что первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. Кроме того, документы были подписаны с Германией и Францией. Детальнее о том, что представляют собой гарантии безопасности, - читайте в материале РБК-Украина.

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