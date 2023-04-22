Нидерланды меняют позицию касательно Китая, называя его угрозой экономической безопасности, - СМИ

Нидерланды меняют свою позицию и переосмысливают свои отношения с Китаем, одним из своих крупнейших торговых партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Сразу после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил Нидерланды, чтобы сказать, что ЕС должен держаться как можно дальше от каких-либо возможных столкновений между Пекином и Вашингтоном, разведывательное агентство Нидерландов выступило с отрицанием. Оно считает, что Китай является самой большой угрозой экономической". безопасности Нидерландов", - говорится в материале.

В Китае возмутились и представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что соответствующие должностные лица должны перестать придавать большое значение так называемой истории с "китайской угрозой".

В прошлом месяце министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что Китай столкнется с проблемами, если отправит оружие в Россию для войны против Украины.

Политическая напряженность также оказывает влияние на торговые связи, поскольку Нидерланды, где базируется гигант по производству чипов ASML, согласились присоединиться к усилиям США по ограничению экспорта технологии чипов в Китай. Это было после разоблачения того, что бывший рабочий из Китая украл секретную информацию из ASML.