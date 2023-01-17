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Премьер Италии Джорджия Мелони в скором времени посетит Украину, - Зеленский

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время премьер-министр Италии Джорджия Мелони готовит визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Она (Мелони, - ред.) скоро приедет, я не могу сообщить дату, но скоро", - сказал Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai.

Он также отметил, что итальянский премьер "чрезвычайно конкретна".

"Ее риторика для меня чрезвычайно понятна. Я вижу Джорджию как проитальянскую, и это самое главное: что она проитальянская и она поддерживает Украину. И она поддерживает общие ценности. Я очень жду ее приезда с официальным визитом в Украину", - добавил президент.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Мелони планирует посетить Украину с визитом в начале 2023 года.

Также ранее мы писали, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони во время телефонного разговора пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Рим, а также подтвердила свое намерение посетить Киев.

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Владимир ЗеленскийИталия